Націоналісти пояснили, чому у Львові немає бути відомого радянського пам'ятника

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Монумент Слави, який розташовується на вулиці Стрийській у Львові, не має нічого спільного зі славою та боротьбою з німецьким нацизмом.
Таку думку висловили представники націоналістичної спільноти C14 на своїй сторінці у Facebook.
За словами активістів, на монументі зображено так зване "визволення" 1939 року.
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Ця подія привела до величезних жертв і страждань львів'ян – 400 тисяч депортованих, десятки тисяч розстріляних, серед яких понад 20 тисяч страшно закатованих в червні 1941 року. Враховуючи пакт Ріббентропа-Молотова, це зображення вказує на те, що це монумент союзникам Гітлера, а не борцям з ним. Не кажучи вже про ленінських червоногвардійців, які теж є на цьому комплексі,
– стверджують активісти.
Відтак, вони роблять висновок, що цей комплекс не має нічого спільного зі славою.
"У Львові цього не повинно бути, і крапка", – підкреслили представники C14.
Нагадаємо, нещодавно у Львові невідомі червоною фарбою, що символізує кров, облили Монумент Слави. Також на стеллі з’явився напис "окупанти".
До слова, радянська пропаганди подавала комплекс як пам'ятник переможцям над нацизмом.