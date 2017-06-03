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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Націоналісти пояснили, чому у Львові немає бути відомого радянського пам'ятника

16:29, сьогодні 1137 Читать новость на русском
Монумент Слави у Львові
Монумент Слави у Львові / Соцмережі

Монумент Слави, який розташовується на вулиці Стрийській у Львові, не має нічого спільного зі славою та боротьбою з німецьким нацизмом.

Таку думку висловили представники націоналістичної спільноти C14 на своїй сторінці у Facebook.

За словами активістів, на монументі зображено так зване "визволення" 1939 року.

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Ця подія привела до величезних жертв і страждань львів'ян – 400 тисяч депортованих, десятки тисяч розстріляних, серед яких понад 20 тисяч страшно закатованих в червні 1941 року. Враховуючи пакт Ріббентропа-Молотова, це зображення вказує на те, що це монумент союзникам Гітлера, а не борцям з ним. Не кажучи вже про ленінських червоногвардійців, які теж є на цьому комплексі,
– стверджують активісти.

Відтак, вони роблять висновок, що цей комплекс не має нічого спільного зі славою.

"У Львові цього не повинно бути, і крапка", – підкреслили представники C14.

Нагадаємо, нещодавно у Львові невідомі червоною фарбою, що символізує кров, облили Монумент Слави. Також на стеллі з’явився напис "окупанти".

До слова, радянська пропаганди подавала комплекс як пам'ятник переможцям над нацизмом.

Теги: Україна Культура Політика Історія СРСР Львів
Джерело: 24 Канал
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