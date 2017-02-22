Націоналісти з Маршу гідності оголосили про об'єднання

ВО "Свобода", "Правий сектор" та "Національний корпус" оголосили про об'єднання на Марші національної гідності.

В анонсі маршу політсили дали зрозуміти, що планують об’єднатись.

"Ми – "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор" – бачимо єдиний шлях порятунку: об'єднання активної громади, добровольчого руху і всіх націоналістів навколо конкретних і практичних вимог", – йшлось у повідомленні на сторінці події у Facebook.

Під час свого виступу під стінами Верховної Ради лідер ВО "Свобода" заявив, що зараз націоналісти єдині.

Націоналісти разом і разом ми є сила,

– заявив Тягнибок.

Лідер свободівців також озвучив вимоги, з якими учасники Маршу прийшли до Ради.

Нагадаємо, 22 лютого о 10:00 у Києві розпочався Марш національної гідності, в якому бере участь "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор".

За підрахунками організаторів маршу в ньому беруть участь приблизно 10 тисяч осіб.