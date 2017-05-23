Націоналізація "Приватбанку" – частково незаконна: рішення суду

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Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію "Приватбанку" частково незаконною. Окрім того, розглянувши аргументи сторін, суд задовольнив всі вимоги позивачів.
Про це свідчить постанова суду № 826/20239/16 від 17 травня.
Так, адміністративний суд Києва розглянув позов 6 фізичних осіб до Нацбанку України, Фонду гарантування вкладів фізосіб, Міністерства фінансів, а також – осіб, уповноважених здійснювати тимчасову адміністрацію в банку в кінці грудня 2016 року.
Зазначимо, що позивачі просили суд визнати протиправними цілу низку рішень.
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Так, позивачі просили скасувати рішення НБУ, яким їх визнали пов'язаними з банком особами. Окрім того, позивачі попросили суд визнати недійсним договір про купівлю-продаж акцій "Приватбанку" від 21 грудня 2016 року, укладений між Фондом гарантування вкладів і Мінфіном, у тій частині, яка стосується прав та інтересів позивачів.
Також позивачі вимагали від "Приватбанку" повернути списані в ході націоналізації депозити в сумі понад 1 мільярд гривень і втрачені ними відсотки.
Так, розглянувши аргументи сторін, суд задовольнив всі вказані вимоги позивачів.
Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабмін підтримав пропозицію Нацбанку націоналізувати "Приватбанк".