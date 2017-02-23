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Національна опера України засяє зірками

12:02, сьогодні 542 Читать новость на русском
Людмила Монастирська
Людмила Монастирська

В березні Національна опера України порадує шанувальників продовженням проекту "Українські оперні зірки у світі", а також прем'єрою грандіозної опери "Флорія Тоска".

Так, на поціновувачів опери знову чекає зустріч зі світовою зіркою вокалу – Людмилою Монастирською та із запрошеною солісткою Оленою Бєлкіною, зірка якої все яскравіше сяє на оперній сцені.

3 березня опера "Набукко" (Верді)

Світова прем’єра опери відбулась на сцені міланського театру "Ла Скала" 9 березня 1842 року і вже з першого показу її супроводжував успіх. На київській сцені виставу було поставлено в 1993 року, і вона була окрасою репертуару майже півтора десятиліття.

Режисер-постановник опери Анатолій Солов’яненко "відродив" її на сцені Національної опери України. Прем’єра "Набукко" з великим успіхом відбулася 31 березня 2016 року.

Опера "Набукко" була написана Джузеппе Верді як гімн національно-визвольного руху, – розповідає Анатолій Анатолійович. – Знаменитий хор "Vaрensiero" з третього акту тривалий час був гімном італійських революціонерів. Але я не хотів би теперішнє звертання до цієї опери пов’язувати з політикою. Насамперед, наша з головним диригентом театру Миколою Дядюрою увага до цієї музики пояснюється її естетичною цінністю та винятково прекрасними мелодіями, які заклав геніальний Верді.

Цього разу (як і у прем’єрі) партію Абігайль виконає всесвітньовідома українка Людмила Монастирська, котра володіє сопрано з дивовижним тембром, великим діапазоном й неперевершеним нюансуванням. Людмила задіяна в цій ролі на найіменитіших оперних сценах світу. Її партнери в цій виставі в різних постановках – видатні оперні виконавці сучасності, серед яких сам Пласідо Домінго.

Особливої уваги заслуговують декорації, костюми та сценографія вистави, які створені в повній гармонії з музикою та стилістикою дії. Зазначимо, що для постановки було створено понад 300 костюмів переважно ручної роботи. Головна героїня (Абігайль) чотири рази перевдягається за виставу. Художник-постановник – Марія Левитська.

11 березня – опера "Норма" (Белліні)

Серед усіх музичних творів, що створив Вінченцо Белліні, опера "Норма", яка вже більш ніж 180 років з незмінним успіхом йде на різноманітних оперних сценах по всьому світі, не дарма вважається істинним шедевром.

Прем’єра опери "Норма" в Національній опері України відбулась у 2007 році. У 2011-му за цю постановку режисер-постановник Анатолій Солов'яненко був нагороджений Національною премією ім. Тараса Шевченка. В 2015 році – за втілення шедеврів (опери "Норма" і "Дон Карлос") на столичній сцені, Солов’яненко удостоєний Ордена "Зірка Італії".

Цього разу у ролі Адальжізи виступає запрошена солістка Олена Бєлкіна (на фото) – співачка, що володіє сильним голосом заворожливої краси, чуйною музикальністю, доповнює свій вокальний талант яскравою емоційністю і тонким розумінням стилю.

19 березня – опера "Попелюшка" (Россіні)

У Національній опері України "Попелюшка" Россіні за її майже двохсотлітню історію була поставлена лише у 2010 році. Зважаючи на виключний склад солістів цієї опери, столичні глядачі цього разу матимуть унікальну можливість почути одну з кращих виконавиць партії Попелюшки – Олену Бєлкіну, яку закордонна преса називає: "блискуча, чудова, володарка прекрасного голосу", "хвилююче меццо", "бальзам для вух і втішне видовище", а газета La Stampa висловила думку, що "Россіні був би в захваті від Олени". Не дивно, бо саме з ролі Попелюшки у однойменному фільмі-опері, прем’єра якого відбулася у 2012 році, почався міжнародний злет співачки українського походження. Екранізація була відзначена премією 64-го фестивалю PRIX ITALIA і призом глядацьких симпатій на фестивалі Music Gardens у Варшаві та була показана вже в більш ніж 150 країнах світу.

22 березня – опера "Аїда" (Верді)

Саме цією виставою 1 жовтня 1926 року започаткував свою діяльність у Києві Державний український театр опери та балету, зараз – Національна опера України. Впродовж різних сезонів головну партію в опері "Аїда" виконували видатні співачки свого часу. Цього разу у ролі Аїди неперевершена Людмила Монастирська, яку столичні театрали вже мали нагоду неодноразово чути саме в цій ролі. Партія Аіди є знаковою для співачки, адже саме з неї Монастирська розпочала своє блискуче сходження і до тепер з незмінним успіхом виконує її на кращих оперних сценах світу. Свого часу Метрополітен-опера влаштувала пряму трансляцію "Аїди" по всьому світі. Не дивно, що Людмила вже давно отримала титул найкращої Аїди світу.

31 березня (2 та 7 квітня) – опера "Флорія Тоска" (Пуччіні) – прем’єра

З нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Італією і до 60-річчя Римського договору (Договору про заснування Європейської Спільноти) відбудеться прем’єра "Флорія Тоска" Пуччіні, що входить до "гарячої десятки" шедеврів світової опери.

Головну партію виконує – Людмила Монастирська, для якої ця партія є також визначною: у 2010 році Монастирська з величезним успіхом дебютувала у Берлінській опері, в останній момент замінивши солістку основного складу в партії Тоски. Після вистави вона відразу отримала ангажемент від фестивалю Пуччіні у місті Торре-дель-Лаго.

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Теги: Україна Культура Національна опера України Київ
Джерело: 24 Канал
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