"Нацкорпус" заявив, що силовики блокують в’їзди до Києва: названо причину

У "Національному корпусі" заявляють про блокування в’їздів до Києва правоохоронцями та силовиками. Усе нібито через заплановані на вівторок, 17 жовтня, протести під стінами парламенту.

Про це мовиться у заяві політсили у Facebook.

"Люди повідомляють, що в'їзди до столиці блокуються поліцією та нацгвардією. Причина – завтрашні протести, що планують провести люди під Верховною Радою", – мовиться у повідомленні.

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"За словами очевидців, усі великі автомобілі перевіряються правоохоронцями на предмет, чи є всередині "хтось із мешканців регіонів, хто збирається протестувати проти влади". Історія повторюється", – додали в "Національному корпусі".