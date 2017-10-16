"Нацкорпус" заявив, що силовики блокують в’їзди до Києва: названо причину
23:35, сьогодні 1121
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У "Національному корпусі" заявляють про блокування в’їздів до Києва правоохоронцями та силовиками. Усе нібито через заплановані на вівторок, 17 жовтня, протести під стінами парламенту.
Про це мовиться у заяві політсили у Facebook.
"Люди повідомляють, що в'їзди до столиці блокуються поліцією та нацгвардією. Причина – завтрашні протести, що планують провести люди під Верховною Радою", – мовиться у повідомленні.
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"За словами очевидців, усі великі автомобілі перевіряються правоохоронцями на предмет, чи є всередині "хтось із мешканців регіонів, хто збирається протестувати проти влади". Історія повторюється", – додали в "Національному корпусі".
Джерело: 24 Канал
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