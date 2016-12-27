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Нацрада перевірить канал Ахметова через заборонений російський серіал

18:05, сьогодні 937 Читать новость на русском
"Старша сестра" не сподобалася і Нацраді / Соцмережі

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вирішила позапланово перевірити телеканал "Україна", що належить олігарху Рінату Ахметову, через те, що в його ефірі транслювався серіал "Старша сестра", який не мав прокатного посвідчення.

Про це зазначається на офіційному сайті відомства.

Моніторингами Національної ради в ефірі телеканалу 21 – 23 грудня зафіксовано трансляцію телесеріалу "Старша сестра" режисера С. Васьковського. Водночас за інформацією, що була оприлюднена на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно 21.12.2016, державну реєстрацію цього телесеріалу було скасовано й анульовано прокатне посвідчення. Таким чином, демонстрування зазначеного фільму в ефірі телеканалу "Україна" має ознаки порушення компанією вимог пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також статті 1646 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
– повідомили представники держрегулятора.

Відтак, з метою перевірки дотримання ліцензіатом зазначених норм законодавства йому призначили позапланову перевірку.

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Нагадаємо, нещодавно Державне агентство з питань кіно відкликало прокатне посвідчення у "Старшої сестри" через недостовірну інформацію про серіал.

Справа в тому, що в документах, які представники телеканалу "Україна" подали в Держагентство, було зазначено, що серіал є копродукцією трьох країн – України, Росії та Польщі, однак з'ясувалося, що аналогічний продукт вже було показано в Росії на "Первом канале", і там його демонстрували під іншою назвою, і в ньому були зазначені інші автори.

Теги: Україна ЗМІ Україна-Росія Політика Кіно Рінат Ахметов Кримінал
Джерело: 24 Канал
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