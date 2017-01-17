Нацрада відповіла на звинувачення Freedom House щодо "Дождя"

Національна рада заявила Freedom House, що під час заборони трансляції російського телеканалу "Дождь" керувалася чинним законодавством України.

Про це мовиться у заяві розміщеній на сайті Нацради.

У Нацраді додали, що виявили невідповідність програмного наповнення каналу "Дождь" українському законодавству.

Також у Нацраді додали, що неодноразово фіксували поширення в програмах телеканалу "Дождь" пропагандистської інформації.

Окрім того, у раді нагадали Freedom House, що "Дождь" вилучений із кабельних мереж Російської Федерації.

Надзвичайно важливою і позитивною, на наш погляд, стала б підтримка міжнародними організаціями вільного розповсюдження каналу у власній країні та забезпечення права російських глядачів на свободу слова і можливості отримання альтернативних точок зору на суспільні події,

– додали у Нацраді.

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".



У зв'язку з цим мовник на деякий час став "українським" і показав концерт "Океану Ельзи".



Також є інформація, через які саме програми заборонили "Дождь".