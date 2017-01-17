Нацрада відповіла на звинувачення Freedom House щодо "Дождя"

Національна рада заявила Freedom House, що під час заборони трансляції російського телеканалу "Дождь" керувалася чинним законодавством України.
Про це мовиться у заяві розміщеній на сайті Нацради.
У Нацраді додали, що виявили невідповідність програмного наповнення каналу "Дождь" українському законодавству.
Також у Нацраді додали, що неодноразово фіксували поширення в програмах телеканалу "Дождь" пропагандистської інформації.
Окрім того, у раді нагадали Freedom House, що "Дождь" вилучений із кабельних мереж Російської Федерації.
Надзвичайно важливою і позитивною, на наш погляд, стала б підтримка міжнародними організаціями вільного розповсюдження каналу у власній країні та забезпечення права російських глядачів на свободу слова і можливості отримання альтернативних точок зору на суспільні події,
– додали у Нацраді.
Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".
У зв'язку з цим мовник на деякий час став "українським" і показав концерт "Океану Ельзи".
Також є інформація, через які саме програми заборонили "Дождь".
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