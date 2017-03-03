Нацрада закрила "Радио Вести"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила "Радио Вести" у продовженні строку дії ліцензії на мовлення у місті Києві.

Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні 3 березня, передає "Детектор медіа".

У рішенні Нацради зазначено, що підставою для відмови стала наявність у радіокомпанії чотирьох діючих попереджень, одне з яких було накладене через пряму мову у ефірі бойовиків фейкових "ЛДНР" та прямі заклики до сепаратизму.

"Друге попередження було за перешкоджання законній діяльності Нацради, у вигляді ненадання радіостанцією записів ефіру та інших фактів. Крім того, було попередження за присутність в ефірі Тетяни Монтян, мова якої ображала честь і гідність, і не була припинена журналістом", – зазначила заступник голови Нацради Уляна Фещук.

На сторінці "Радио Вести" у Facebook пишуть, що біля Адміністрації Президента зібралося близько двох тисяч людей, які вимагають повернути радіо в ефір.

Нагадаємо, 23 лютого Нацрада з телерадіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію радіо у Харкові.