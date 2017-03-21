Нацрада зробила зауваження каналу "Беларусь 24" за карту України без Криму

Телеканал "Беларусь 24" порушує українське законодавство. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення надіслала ноту обурення.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Директору телеканалу "Беларусь 24" надіслали листа із зауваженням, що канал транслює в ефірі карту України без півострова Крим.

"Моніторингом Національної ради від 14 лютого у програмі інформаційно-аналітичного спрямування в рубриці "Акценти" зафіксовано демонстрацію віртуальної карти країн, які є членами регіонального об’єднання Центральноєвропейська ініціатива, до складу якого входить і Україна. На цій карті територія української держави була зображена без Криму", – йдеться у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що такі дії свідчать про те, що телеканал підтримує агресію РФ в Україні. Також регулятором було зафіксовано, що телеканал "Беларусь 24" транслює упереджену інформацію про поточну ситуацію в Україні.

26 лютого в інформаційно-аналітичній програмі "Главный эфир" не був дотриманий баланс поглядів на окремі політичні події в Україні, що призвело до однобокого їх висвітлення,

– додали у прес-службі.

Якщо "Беларусь 24" не змінить редакційної політики, Нацраді доведеться розглянути питання про припинення ретрансляції каналу на території України.