Нацрада звинуватила 1+1 в брехні та маніпуляції

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не відмовляла телеканалу 1 + 1 у видачі ліцензії на аналогове мовлення.

Про це розповів заступник голови Національної ради Уляна Фещук, повідомив "Обозреватель".

"Вони можуть говорити, що завгодно і маніпулюють цим. Їм ні в чому не відмовили. Є рішення. Термін видачі – до 6 січня. Документи зареєстровані і зараз розглядаються", – сказала вона.

Нагадаємо, 15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана. Також канал побоюється, що це може бути спробою рейдерського захоплення.



Згодом перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк зауважила, що підстав для припинення мовлення телеканалу "1+1" немає.



Опісля у Нацраді заявили, що продовжили ліцензію каналу на 7 років.