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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Нацвідбір Євробачення-2017: Україна обрала переможця

23:01, 25 лютого 3505 Читать новость на русском
Переможець національного відбору – гурт O.Torvald
Переможець національного відбору – гурт O.Torvald / 24 Канал

Сьогодні, 25 лютого відбувся фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2017, у ході якого визначився представник від України.

У фіналі за перемогу змагалися шість учасників: Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

За результатами голосування, переможцем, який представить Україну на пісенному конкурсі в цьому році, став гурт O.Torvald.

Нагадаємо, декілька європейських країн також вже визначились, хто представлятиме їх на пісенному конкурсі Євробачення-2017, що відбудеться у Києві. Послухати та оцінити пісні інших виконавців можна тут.

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: Євробачення-2017 Музика LifeStyle O.Torvald Україна Культура Євробачення
Джерело: 24 Канал
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