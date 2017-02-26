Нацвідбір Євробачення-2017: Україна обрала переможця

Сьогодні, 25 лютого відбувся фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2017, у ході якого визначився представник від України.

У фіналі за перемогу змагалися шість учасників: Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.

За результатами голосування, переможцем, який представить Україну на пісенному конкурсі в цьому році, став гурт O.Torvald.

Нагадаємо, декілька європейських країн також вже визначились, хто представлятиме їх на пісенному конкурсі Євробачення-2017, що відбудеться у Києві. Послухати та оцінити пісні інших виконавців можна тут.



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