Науковці пояснили, чому людей дратують бездітні

Більшість людей у світі досі вважає, що батьківство є моральним обов’язком жінки і чоловіка і не бажають пробачати тим, хто порушує таке неписане правило.

Про це мовиться у статті The Huffington Post.

У результаті експерименту, який провели у Середньозахідному університеті, науковці з'ясували, що більшість учасників вважали бездітних найменш психологічно реалізованими людьми.

А коли учасники експерименту описували свої почуття щодо людей, які побажали жити без дітей, то часто використовували такі слова, як огида, гнів та засудження. За словами науковців, таким чином більшість намагається карати тих, хто порушує неписане соціальне правило.

Вони зазначили, що чайлдфрі у сучасному світі є мішенями для негативу, а особливо це стосується жінок. На думку дослідників, таке цькування жінок може бути однією з причиною того, чому бездітні жінки мають більше проблем зі здоров’ям.

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