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Науковці пояснили тягу офісних працівників до екстриму

07:40, сьогодні 38 Читать новость на русском
Любитель екстриму
Любитель екстриму / Getty Images

Офісні працівники захоплюються екстримом, задля уникнення нудьги впродовж робочого тижня.

Такий висновок зробили вчені з Кардіффського університету, повідомляє Вісник здоров’я.

За словами експертів, біль та адреналін, який люди отримують під час екстремальних занять допомагає їм справлятися з фізичної бездіяльністю в офісі.

Науковці додають, що небезпечні заняття дозволяють офісним працівникам заново пізнавати характер свого тіла.

Дослідники зазначили, що екстремальні види діяльності все більше орієнтовані на працівників офісу, які відчайдушно прагнуть втекти від сидячого життя і повернутися до природи.

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Теги: LifeStyle екстрим Здорове життя
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