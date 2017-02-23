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Науковці серйозно переглянули денну норму овочів та фруктів

17:03, сьогодні 183 Читать новость на русском
Овочі та фрукти корисні
Овочі та фрукти корисні / Getty Images

Дослідники переглянули розмір мінімальної рекомендованої щоденної порції овочів та фруктів – він збільшився вдвічі.

Тепер замість колишніх 5 науковці рекомендують вживати 10 порцій овочів і фруктів на добу, повідомляє ВВС.

За розрахунками вчених з Imperial college в Лондоні, дотримання цих рекомендацій може запобігти 7,8 мільйонам передчасних смертей на рік.

Одна порція – це 80 грамів. За словами дослідників, навіть невелика кількість фруктів і овочів корисна для здоров'я, але чим більше людина їх їсть, тим краще.

Експерти прийшли до таких висновків на основі даних 95 різних досліджень, в яких були вивчені звички в їжі 22 мільйонів людей.

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Згідно з дослідженням, 200 грамів овочів і фруктів в день знижують: ризик померти від серцево-судинних захворювань на 13%, ризик розвитку раку на 4%, ризик передчасної смерті на 15%.

800 грамів овочів і фруктів знижують: ризик померти від серцево-судинних захворювань на 28%, ризик розвитку раку на 13%, ризик передчасної смерті на 31%.

Теги: LifeStyle Здорове харчування
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