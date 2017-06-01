Науковці створили потужний антибіотик, який може здолати супербактерію

Американські вчені, які шукають спосіб подолати одну з найнебезпечніших у світі бактерій, модифікували антибіотик ванкоміцин.

За словами експертів Національної академії наук США PNAS, нові ліки у тисячу разів сильніші за стару, передає ВВС Україна.

Модифікований антибіотик може боротися з так званими супербактеріями одразу кількома способами.

Проте нові ліки ще треба випробувати на тваринах, а потім і на людях.

Група науковців з Дослідницького інституту Скріппса вважають, що в разі успішних випробувань оновлений ванкоміцин можна буде застосовувати вже через п'ять років.

Нагадаємо, у травні 2016 року медики вперше зіткнулися з інфекцією, з якою не може впоратися жоден антибіотик із відомих людству.