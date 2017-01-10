Науковці встановили "відсутній елемент" у ядрі Землі

Вчені з Японії заявили, що знайшли "відсутній елемент" у земному ядрі.

Про це повідомляє ВВС.

На думку вчених, цей досі невстановлений елемент складає третю після заліза та нікелю частку центру планети.

На думку японських науковців, цим елементом є кремній.

Ми вважаємо, що кремній є важливим елементом – близько 5% ваги внутрішнього ядра Землі може складати кремній, розчинений у залізно-нікелевих сплавах,

– розповіли дослідники.

Відкриття може допомогти науковцям краще зрозуміти, як сформувалась наша планета.

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Додамо, ядро Землі переважно складається із заліза, що складає приблизно 85% ваги, та нікелю – близько 10%. Склад інших 5% наразі невстановлений.