Науковці знайшли залишки птаха, якому понад 4 тисячі років

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Державна природна служба виявила в горах Норвегії залишки птаха. Після експертизи вчені встановили, що пернатий жив 4200 років тому.
Про це повідомило NRK.
Низька температура допомогла залишкам зберегтися до сьогоднішніх днів. Через це науковці спершу припускали, що птаху понад 100 років, проте після численних експертиз було встановлено, що рештки пролежали в горах понад 4 тисячоліття.
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Вчені провели дослідження знайдених залишків птаха
Відомо, що дослідження проводять в Норвезькому університеті природних і технічних наук. За словами вчених, знахідка є унікальною.
Зазвичай, коли ми знаходимо залишки древніх тварин, зберігається тільки шкура або кістки. Цей птах виглядає так, наче він помер минулого року,
– розповів дослідник Йорген Росволд.
Вчені із захопленням стверджують. що чудовий стан древнього пернатого дасть змогу дослідити стан довкілля 4-тисячної давності.