Науковці зробили прорив у лікуванні одного з видів раку

Британські вчені заявили про "приголомшливі результати" клінічних випробувань нового препарату для лікування раку простати.

Про це повідомляє ВВС.

Зокрема науковці заявили, що застосування препарату Abiraterone на ранніх стадіях захворювання рятує життя багатьох пацієнтів.

Препарат відомий також як Zytiga і він відноситься до препаратів гормональної терапії. На відміну від хіміотерапії, коли медикаменти вбивають клітини злоякісної пухлини, цей препарат перешкоджає надходженню до пухлини тестостерону, що не дає їй рости.

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