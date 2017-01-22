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Науковці зробили цікаве дослідження про "одноразовий" секс

00:47, сьогодні 1221 Читать новость на русском
Еволюція тримає своє
Еволюція тримає своє / Getty Images

Попри сексуальну емансипацію ставлення до сексу на одну ніч у чоловіків і жінок досі серйозно відрізняються.

Про це свідчить дослідження науковців, повідомляє Telegraph.

Так , за результатами опитування, яке провели науковці, про "одноразовий" секс залюбки згадують половина чоловіків і тільки третина жінок.

При цьому відмові від сексу на одну ніч раді 8 з 10 жінок, а от у чоловіків цей показник близько до 4 з 10.

За словами науковців, жінки неохоче йдуть на такий крок через ризик небажаної вагітності, поганої слави та хвороб.

При цьому у дослідженні мовиться, що ще одним важливим фактором є те, що чоловіки під час "одноразових" зносин отримують більше задоволення, аніж жінки.

Читайте також: Легалізувати все: "Секс – не злочин!"

Теги: LifeStyle Здорове життя Секс
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