Науковці з’ясували, коли чоловікам найкраще ставати батьками

Найкращий вік чоловіків для батьківства – від 30 до 40 років.

Такий висновок зробили американські вчені. Дослідження опублікував журнал Stem Cells.

За словами дослідників, після 30 років чоловіки стають готовими до батьківства як психологічно, так і фінансово.

Проте вони застерегли, що у запізнілих дітей можливі проблеми зі здоров’ям, а тому "встигнути" з малюком найкраще до 40 років.

Однією з причин народження нездорових дітей у батьків, старших 40 років, є погані звички. Як приклад дослідники навели алкоголь, вживання батьком якого може стати проблемою для дитини. У батька, який полюбляє алкоголь, дитина, наприклад, може народитися гіперактивною.

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