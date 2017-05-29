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Навальний збирає ще один масштабний антикорупційний мітинг в Росії

21:09, сьогодні 746 Читать новость на русском
Антикорупційні мітинги в Росії
Антикорупційні мітинги в Росії / fdlx.com

Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав вийти на новий антикорупційний мітинг. Цього разу акцію протесту планують 12червня – у День Росії.

Про це опозиціонер написав на своїй сторінці у Facebook.

Оскільки попереджати про мітинг потрібно за два тижні до початку, то організатори акції одночасно подали заяви в мерії 212 міст Росії. Зокрема, сам Навальний очікує, що в Москві його підтримають близько 15 тисяч людей.

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Нагадаємо, 26 березня, по всій Росії відбулися мітинги проти корупції з гаслом #ДимонОтветит. У Москві силовики почали затримувати учасників акції протесту. Те ж саме спіткало і протестувальників з інших куточків Росії.

У Москві затримали опозиційного політика Олексія Навального. Також поліція затримала журналіста "Ехо Москви" Олександра Плющева. Всього повідомлялося про більше ніж 700 затриманих активістів лише в Москві.

В цей же час головні федеральні канали Росії – транслювали серіали та мелодрами. Жодної інформації про мітинги та затримання – не було.

Теги: Політика Новини Росії Антикорупційні мітинги в Росії Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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