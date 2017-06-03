Навчальний курс за серіалом "Гра престолів" відкрили у Гарвардському університеті

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Про запуск такого навчального курсу з історії Середньовіччя "Справжня гра престолів: Від сучасних міфів до середньовічних моделей" запропонував ввести в Гарварді професор Шон Гілсдорф.
Про це розповіли на The Time.
Як розповіли у виданні, сама навчальна програма курсу базуватиметься на серіалі "Гра престолів" й показуватиме, як його творці інтерпретували, адаптували й спростили та спотворили історію та культуру середньовічного світу. Також в основу курсу ввели біографії королівських персон.
"Гра престолів" добре підкреслила основоположні принципи життя середньовічного королівського двору,
– підкреслив професор.
Таке нововведення професори вирішили запропонувати студентам через їхню незацікавленість вивчення саме цього історичного періоду – середньовічної історії та культури.
Тому професор Гілсдорф з колегами вирішили привернути увагу молоді та навіть підштовхнути їх до написання наукових робіт із цієї теми. Професор також зізнався, що подивитися популярний серіал його змусили студенти своїми постійними обговореннями. А перегляд кількох серій перетворився на розробку навчального плану для них.
До слова, ще в одному з американських університетів, – в університеті Берклі в Каліфорнії, вже цього літа з’явиться шеститижневий курс присвячений вигаданим мовам із серіалу "Гри престолів"