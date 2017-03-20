Навчання російських десантників в Криму – в Генштабі ЗСУ виступили з заявою

В Генштабі Збройних сил України прокоментували старт навчань російських десантників в окупованому Криму. Там, зокрема, заявили, що будь-які навчання на території анексованого Криму є незаконними.

Про це сказав офіцер управління зі зв’язків з громадськістю Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, інформує видання "Крим Реалії".

"За цими навчаннями і відповідними структурами, уповноваженими проводити такого роду діяльність, ми спостерігаємо", – пояснив Селезньов.

Він додав, що український Генштаб має перелік планів оперативного реагування на будь-які виклики з боку Росії.

"Наші аналітики прораховують можливі ризики і після цього вносяться корективи в плани бойової підготовки підрозділів і здійснюється відповідний контроль за цими заходами", – запевнив речник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 20 березня Росія розпочала в окупованому Криму великомасштабні командно-штабні навчання ВДВ. Навчання відбуваються із бойовою стрільбою, в них також беруть участь Чорноморський флот (ЧФ) і Повітряно-космічні сили Росії.