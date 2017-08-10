Навчання саперів: ФБР підірвало чотири легковики на полігоні біля Львова

На Львівщині відбулись навчання українських вибухотехніків та американських спецпризначенців.

Доля секунди – і замість машин уже купа металу. Українські вибухотехніки разом із працівниками КОРДу підвищують свою кваліфікацію. На навчаннях у кожну автівку попередньо заклали саморобні вибухові присторої різної потужності.

У хлопців там достатньо важке. Пристрої різні. Крім того застосували повторне мінування, коли після вибуху основновго заряду неподалік закладено ще один пристрій,

– сказав заступник начальника Департаменту вибухотехнічної служби Дмитро Суслов.

Вибухотехніки працюють зі спеціальною технікою та амуніцією. Найважливіше – це вибухозахисний костюм. Він важить 50 кілограмів, має вентиляцію, радіозв’язок та спеціальний шолом. Витримує він розрив 200 грамової тротилової шашки на відстані 60 сантиметрів, якщо вибухотехнік стоїть на колінах.

Коштує такий костюм 100 тисяч доларів. Такий є лише у п’яти підрозділах України. Решта костюмів – не такі потужні. Трохи менше коштує спеціальний рентген. З його допомогою можна просвітити вибуховий пристрій і дізнатися, який там встановлено механізм.

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За процесом стежили гості з американського ФБР. Федерали нічого не коментували, проте і не забороняли себе знімати. Тож про відмінності у роботі розповіли українці.

В Америці більше розвинений у цьому напрямку розподіл обов’язків. Там вибухотехніки бувають різних типів, і в них усіх дуже різні окремі завдання. Наші підрозділи вибухотехнічні займаються великим спектром роботи,

– зазначив Суслов.

У навчаннях взяли участь українські вибухотехніки та спецпризначенці. Усього – 37 фахівців.