10:10
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Нагороди медиків. Фотосесія незвичайних дітей
Випуск новин
23:07, 9 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Навчання саперів: ФБР підірвало чотири легковики на полігоні біля Львова

09:57, сьогодні 115 Читать новость на русском

На Львівщині відбулись навчання українських вибухотехніків та американських спецпризначенців.

Доля секунди – і замість машин уже купа металу. Українські вибухотехніки разом із працівниками КОРДу підвищують свою кваліфікацію. На навчаннях у кожну автівку попередньо заклали саморобні вибухові присторої різної потужності.

У хлопців там достатньо важке. Пристрої різні. Крім того застосували повторне мінування, коли після вибуху основновго заряду неподалік закладено ще один пристрій,
– сказав заступник начальника Департаменту вибухотехнічної служби Дмитро Суслов.

Вибухотехніки працюють зі спеціальною технікою та амуніцією. Найважливіше – це вибухозахисний костюм. Він важить 50 кілограмів, має вентиляцію, радіозв’язок та спеціальний шолом. Витримує він розрив 200 грамової тротилової шашки на відстані 60 сантиметрів, якщо вибухотехнік стоїть на колінах.

Коштує такий костюм 100 тисяч доларів. Такий є лише у п’яти підрозділах України. Решта костюмів – не такі потужні. Трохи менше коштує спеціальний рентген. З його допомогою можна просвітити вибуховий пристрій і дізнатися, який там встановлено механізм.

Читайте також: В Росії зафіксували небачений рух військової техніки, – журналіст

За процесом стежили гості з американського ФБР. Федерали нічого не коментували, проте і не забороняли себе знімати. Тож про відмінності у роботі розповіли українці.

В Америці більше розвинений у цьому напрямку розподіл обов’язків. Там вибухотехніки бувають різних типів, і в них усіх дуже різні окремі завдання. Наші підрозділи вибухотехнічні займаються великим спектром роботи,
– зазначив Суслов.

У навчаннях взяли участь українські вибухотехніки та спецпризначенці. Усього – 37 фахівців.

Теги: Новини України Львів ДСНС
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 09:01 "Гастролі завершено": за що прибирали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"
1349
5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
сьогодні, 08:41 5% украинских туристов в Крыму – это много или мало?
Злой Одессит 985
Революционная лирика закончилась, нам нужны только свои, умеющие носить начальские портфельчики
9 серпня, 22:02 Революционная лирика закончилась, нам нужны только свои, умеющие носить начальские портфельчики
Михайло Подоляк 1412
Как за два месяца президент Франции потерял поддержку и доверие собственного народа
9 серпня, 21:00 Как за два месяца президент Франции потерял поддержку и доверие собственного народа
Іван Яковина 2290
Возвращение Крыма
9 серпня, 20:00 Возвращение Крыма
Павло Казарін 1896
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Рада позбавила депутатської недоторканності Борислава Розенблата
 11 липня , 20:39
Причиною задимлення на Чорнобильській АЕС стала необачна витівка
 14 червня , 23:03
Діти із рідкісними хворобами вперше стали на лижі
 27 лютого , 23:34
Для мешканців Балаклії відкрили гарячу лінію
 25 березня , 17:27
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук