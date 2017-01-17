Навіщо активісти перекрили одеську трасу

Сьогодні, 17 січня, активісти на кілька годин перекрили трасу "Одеса – Київ". У той час сотням водіїв довелося стояти у кількакілометрових заторах.

Свою акцію активісти присвятили світлофору, який регулював дорогу до селища Чабанів. Його нещодавно вимкнули. Тепер, за словами сільського голови, водіям, які їдуть з Києва, доводиться робити крюк у декілька кілометрів.

Він попрацював вісім днів, і його виключили. Тому що два депутата Верховної Ради, коли їдуть додому, не хочуть і хвилини стояти на цьому світлофорі,

– голова Чабанівської селищної ради Олександр Киризлієв.

От тільки де саме стоїть світлофор, активістам сказати забули. Насправді, він був за кілометр від них.

Вітмітингувавши своє, активісти чомусь не поспішали розходитись. За кілька хвилин групки людей почали збиратися на зупинці. Натовп утворився чималий. Проте люди швидко розійшлися – задоволені з 200-гривневими купюрами у руках. Потім так же організовано активісти попрямували у столицю. Хоч досі і запевняли, що живуть у Чабанах.

А світлофор біля села дійсно тимчасово вимкнули. Змінюють його налаштування, щоб на повороті не було заторів.

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