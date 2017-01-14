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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Навіщо НБУ хоче запустити купюру номіналом 1000 гривень: думки експертів

Економіка України 16:49, сьогодні 979 Читать новость на русском
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Національний банк України цьогоріч планує запустити в обіг нову тисячогривневу купюру. Фінансисти переконують, що це дозволить стимулювати розвиток економіки та сприяти її виведенню з тіні.

Натомість експерти менш оптимістичні. На їхню думку, це може ще більше загнати економіку в тінь.

Коли ми побачили, що депутати мають у себе на руках і в банках близько 12 мільярдів гривень, то це змусило мене поставити собі питання: "А чи не вводять цю купюру просто для легкості обслуговування тіньового сектора економіки". Це деяка імітація діяльності, з одного боку. А з іншого боку – можливість Голови Національного банку України залишити після себе такий слід,
– переконаний виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Економічної доцільності у введені в обіг тисячегривневої купюри фахівці не бачать. Бо інфляцію у 2017 році прогнозують на рівні 10-12%. Ці показники значно нижчі за минулорічні та й умов для різких цінових сплесків не очікують.

В тіні економіка не тому, що комусь не вистачає однієї купюри замість двох чи п'яти, щоб розраховуватись, там зовсім інші причини. Вводять тисячу тому, що в обігу це набагато дешевше ніж обслуговувати великі обсяги паперу меншого номіналу. Я не думаю, що купюра номіналом в 1000 гривень це інструмент, який буде виводити з тіні економіку,
– зазначає економічний експерт Дмитро Боярчук.

Запровадження купюри номіналом у тисячу гривень може спричинити чимало незручностей. Її буде складно розміняти, особливо у сільській місцевості, або розрахуватися у громадському транспорті.

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До того ж, нову банкноту одразу почнуть підробляти. Адже за статистикою, нині найбільше фальшивок виявляють як раз серед купюр номіналом у 200 та 500 гривень. Масові ж підробки можуть ще більше підірвати довіру до національних грошей. За словами експертами, це аж ніяк не сприятиме розвитку економіки.

Теги: Економіка України Гривня НБУ
Джерело: 24 Канал
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