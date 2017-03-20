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Навіщо Путіну російські банки в Україні – версія російського опозиціонера

19:07, сьогодні 938 Читать новость на русском
"Сбербанк" в Україні / zhitomir.info

Якщо підійти до питання присутності російських банків в Україні з економічної точки зору, то це – невигідно Росії. Однак, з політичного погляду глава Кремля Володимир Путін зацікавлений у тому, щоб зберегти якомога більше важелів впливу на ситуацію в Україні.

Про це сказав російський політик, опозиціонер Ілля Яшин, в коментарі виданню "Обозреватель".

"Я думаю, що Путін зацікавлений у тому, щоб зберегти якомога більше механізмів впливу на ситуацію всередині України, але в нинішніх умовах це стає все більш і більш складно", – вважає політик.

При цьому він додав, що сенсу у цьому все менше, адже "все, що асоціюється з Росією нині викликає в Києві роздратування". Це наслідки політики Путіна, який хотів зробити з українського народу "братський", а насправді отримали сусіда, якаго "дратує взагалі все російське".

"З цим треба буде щось робити. Це величезна проблема, яку, мабуть, доведеться вирішувати ще не одному поколінню наших співгромадян", – додав опозиціонер.

Нагадаємо, економічний експерт Андрій Новак розповів, що за три роки війни з Росією частка активів російських банків знизилася з 30% до 8%.

Теги: Україна Банки Новини Росії Володимир Путін
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