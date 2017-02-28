Навіть Каддафі, так не робив, – Геращенко жорстко прокоментувала заборону Червоного Хреста в ОРД

Народний депутат та представник України в мінській підгрупі з гуманітарних питань Ірина Геращенко заявила, що Росія та ОРДЛО не дозволяють медикам Червоного хреста оглядати українських полонених та здійснювати гуманітарну допомогу цивільному населенню.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Попри всі обіцянки Путіна на всіх зустрічах і заклики світових лідерів, що саме аполітична, нейтральна місія Червоного Хреста має робити цю роботу, аби максимально деполітизувати процеси, пов'язані із заручниками. Питання "чому не допускають" – риторичне. Мабуть, щось приховують від світу,

– написала Геращенко.

За повідомленням "Радіо Свобода", 18-го лютого міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що "нормандський формат" узгодив домовленість щодо допуску представників Червоного Хреста до полонених на Донбасі.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 111 громадянУкраїни.

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