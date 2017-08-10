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Навіть на відпочинку він – пропагандист: експерт висміяв Путіна-риболова

13:47, сьогодні 477
Путін-рибалка
Путін-рибалка / Лайф

Нещодавно Кремль опублікував відео, на якому російський президент Володимир Путін ефектно риболовить у Сибіру.

На думку голови Німецької федерації рибалок Александра Зегельке, лідер РФ навіть на відпочинку не може обійтись без політики, а риболовлю він використовує "задля пропаганди", пише Süddeutsche Zeitung.

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З точки зору рибальства це відео нецікаве. У ньому просто зняли красиву природу, щоб показати президента Росії в політично вигідному світлі. (...) Рибу використовують з метою пропаганди,
– висловився Зегельке.

Глава Кремля риболовить на "харіуса, окуня і щуку", йдеться далі. "Він використовує спінінг і блешню для приманки хижої риби. Я б сказав, що це звичайна ловля на спінінг. У Німеччині для цього використовують сачок. У Росії, очевидно, ні", дивується професійний рибалка.

"Поруч з Путіним рибою бути небезпечно", додав німецький експерт, припустивши, що у цьому і полягав основний "меседж" відео.

Нагадаємо, у мережі з'явились знімки глави Кремля з відпочинку у Сибіру, де він позує без верхнього одягу.

Теги: Володимир Путін Курйозні новини відпочинок Новини політики Новини Росії
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