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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Навколішки просити вибачення в українців, – експерт про те, що врятує Путіна

09:03, сьогодні 458
Порятунок Путіна
Порятунок Путіна / Карикатура. Автор: Сергій Йолкін

Трамп стає все жорстокішим по відношенню до Росії, Європа тільки посилює санкції, а друзів серед сусідніх країн стає все менше.

В таких умовах Володимир Путін мав би обрати найпростіший і кардинальний шлях – зруйнувати власну автократію та почати нарешті будувати демократію, пише професор Державного університету Ілії Олег Панфілов для Крим.Реалії.

Відновити незалежні ЗМІ, розігнати Державну думу та заслати особливо вгодованих на тилові роботи в сільське господарство, прийняти в Кремлі і обійняти Касьянова, Навального та поцілувати Яшина, підвищити пенсії, знизити податки. Вивести війська з усіх створених Росією сепаратистських територій, приїхати в Київ і, вставши на коліна, попросити вибачення в українців,
– пише Панфілов.

За його словами, тільки таким чином Путіна визнають у США і в Європі як рівноправного демократичного лідера. Проте він зазначив, що, на жаль, цього не станеться, адже нинішній лідер Росію розуміє демократію так само, і Сталін.

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У нього (Путіна, – "24") інше розуміння демократії – як у Сталіна. Тому Путін буде робити те, що він і хотів з самого початку, чого від нього чекали товариші з КДБ, радянські генерали російської армії і весь російський народ, вихований в радянських традиціях вождизму,
– резюмував професор.

Теги: Україна Санкції США Дональд Трамп Україна-Росія Володимир Путін Політика
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