Навколо "Титаніка" виник скандал: на режисера подали в суд

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Легендарному фільму "Титанік" цього року виповнюється 20 років, але пристрасті навколо нього не припиняються досі. Цього разу американець Стівен Каммінгс подав в суд на режисера кінострічки Джеймса Кемерона за можливий плагіат.
Про це пишуть на Metro.
Стівен Каммінгс з Флориди, США вимагає в режисера фільму компенсацію в розмірі 300 млн доларів. На його думку, Кемерон "вкрав" одну з його історій 30-річної давності, щоб створити героя Джека Доусона, якого зіграв Леонардо Ді Капріо.
Це сталось в окрузі Бревард у 1988 році, коли Стівен розмовляв про таку ідею з друзями, а режисер підслухав його розмову.
Також Стівен сказав, що Кемерон використовував ще одну його історію – про двох родичів, які потрапили в аварію корабля (дружина вижила, чоловік загинув).
Сам Джеймс Кемерон коментарів щодо цього не дає, а суд ще не вирішив, чи можна таку інформацію вважати правдою.
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