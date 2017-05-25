Навколо "Титаніка" виник скандал: на режисера подали в суд

Легендарному фільму "Титанік" цього року виповнюється 20 років, але пристрасті навколо нього не припиняються досі. Цього разу американець Стівен Каммінгс подав в суд на режисера кінострічки Джеймса Кемерона за можливий плагіат.

Про це пишуть на Metro.

Стівен Каммінгс з Флориди, США вимагає в режисера фільму компенсацію в розмірі 300 млн доларів. На його думку, Кемерон "вкрав" одну з його історій 30-річної давності, щоб створити героя Джека Доусона, якого зіграв Леонардо Ді Капріо.

Це сталось в окрузі Бревард у 1988 році, коли Стівен розмовляв про таку ідею з друзями, а режисер підслухав його розмову.

Також Стівен сказав, що Кемерон використовував ще одну його історію – про двох родичів, які потрапили в аварію корабля (дружина вижила, чоловік загинув).

Сам Джеймс Кемерон коментарів щодо цього не дає, а суд ще не вирішив, чи можна таку інформацію вважати правдою.

Читайте також: Шубу стюардеси з Титаніка продали за неймовірну суму