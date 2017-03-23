Найбагатші жінки світу: Forbes опублікував список

Американський бізнес-видання Forbes представив рейтинг найбагатших жінок світу.
В цьому році до рейтингу увійшла рекордна кількість жінок – їх у списку 227. Від загального рейтингу найбагатших людей жінки становлять 11%, а загальна сума їх статків дорівнює 852,8 мільярдів доларів. Більшість з них отримали майно у спадок.
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Вже вдруге найбагатшою жінкою стає спадкоємиця засновника корпорації L'oreal Ліліан Беттанкур. Її статки оцінюються в 39,5 мільярдів доларів.
Друге місце посіла донька засновника мережі Walmart 68-річна Еліс Уолтон. У неї нарахували 33,8 мільярдів доларів.
Третьою найбагатшою жінкою стала 77-річна онука засновника американської кондитерської компанії Mars Inc Жаклін Марс. У неї 27 мільярдів доларів.
Ліліан Беттанкур, співвласниця компанії L'oreal, $39,5 млрд
Еліс Уолтон, спадкоємиця корпорації Wal-Mart, $33,8 млрд
Жаклін Марс, голова компанії Mars Inc, $27 млрд
Марія Франка Фіссоло, вдова Мікеле Ферреро, сина засновника кондитерської компанії Ferrero і творця пасти Nutella П'єтро Ферреро, $25,2 млрд
Сьюзан Клаттен, співвласниця автомобільного концерну BMW, $20,4 млрд
Лорен Пауел Джобс, вдова Стіва Джобса, співвласниця Apple і Disney, $20 млрд
Джина Райнхарт, власниця австралійської залізорудної компанії Hancock Prospecting, $15 млрд
Ебігейл Джонсон, генеральний директор компанії Fidelity Investments, $14,4 млрд
Айріс Фонтбона, вдова чилійського мільярдера Андроніка Лаксіка, займається гірською промисловістю та туристичним бізнесом, $13,7 млрд
Шарлем де Карвальо-Хейнекен, володіє контрольним пакетом акцій Heineken, $12,6 млрд