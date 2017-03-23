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Найбагатші жінки світу: Forbes опублікував список

15:47, сьогодні 166 Читать новость на русском
Ліліан Бетанкур стала найбагатшою жінкою
Ліліан Бетанкур стала найбагатшою жінкою / fresher.ru

Американський бізнес-видання Forbes представив рейтинг найбагатших жінок світу.

В цьому році до рейтингу увійшла рекордна кількість жінок – їх у списку 227. Від загального рейтингу найбагатших людей жінки становлять 11%, а загальна сума їх статків дорівнює 852,8 мільярдів доларів. Більшість з них отримали майно у спадок.

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Вже вдруге найбагатшою жінкою стає спадкоємиця засновника корпорації L'oreal Ліліан Беттанкур. Її статки оцінюються в 39,5 мільярдів доларів.

Друге місце посіла донька засновника мережі Walmart 68-річна Еліс Уолтон. У неї нарахували 33,8 мільярдів доларів.

Третьою найбагатшою жінкою стала 77-річна онука засновника американської кондитерської компанії Mars Inc Жаклін Марс. У неї 27 мільярдів доларів.

10 найбагатших жінок:

Ліліан Беттанкур, співвласниця компанії L'oreal, $39,5 млрд

Еліс Уолтон, спадкоємиця корпорації Wal-Mart, $33,8 млрд

Жаклін Марс, голова компанії Mars Inc, $27 млрд

Марія Франка Фіссоло, вдова Мікеле Ферреро, сина засновника кондитерської компанії Ferrero і творця пасти Nutella П'єтро Ферреро, $25,2 млрд

Сьюзан Клаттен, співвласниця автомобільного концерну BMW, $20,4 млрд

Лорен Пауел Джобс, вдова Стіва Джобса, співвласниця Apple і Disney, $20 млрд

Джина Райнхарт, власниця австралійської залізорудної компанії Hancock Prospecting, $15 млрд

Ебігейл Джонсон, генеральний директор компанії Fidelity Investments, $14,4 млрд

Айріс Фонтбона, вдова чилійського мільярдера Андроніка Лаксіка, займається гірською промисловістю та туристичним бізнесом, $13,7 млрд

Шарлем де Карвальо-Хейнекен, володіє контрольним пакетом акцій Heineken, $12,6 млрд

Теги: LifeStyle Forbes Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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