Найбільше били тих, хто був на фронті, – Семенченко про деталі штурму блокувальників

Народний депутат Семен Семенченко повідомив деталі штурму блокувальників на редуті у Кривому Торці.

Відеозапис його звернення з’явився на його сторінці у Facebook.

Редут на Кривому Торці сьогодні був розгромлений. Приїхали люди, представились, що вони СБУшники і сказали, що проводять "антитерористичну операцію"… Спершу почали перевіряти документи у людей, особи яких давно їм були відомі, після цього стали перевіряти намети і казати, щоб блокувальники віддали їм зброю,

– повідомив Семенченко.

Він зазначив, що зброя у ветеранів була зареєстрована.

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"Зброя була офіційно зареєстрована і її ніхто не віддав. Після цього був штурм КОРДу і СБУ. Сильно побили хлопців, за словами очевидців, найбільше били тих, хто був на фронті", – сказав нардеп.

Семенченко припустив, що затриманих ветеранів можуть повезти до Харкова чи до Києва. Він запевнив, що навіть після штурму ніхто блокади припиняти не буде.

Нардеп також повідомив, що є інформація про можливий штурм редуту "Запоріжжя", що у Бахмуті.

Нагадаємо, у понеділок, 13 березня, стало відомо, що на редуті у Кривому Торці стався штурм.

У СБУ заявили, що в рамках контрдиверсійних дій затримали 43 людей зі зброєю.