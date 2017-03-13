22:01
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, сьогодні
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Найбільше били тих, хто був на фронті, – Семенченко про деталі штурму блокувальників

21:05, сьогодні 5635 Читать новость на русском
Блокада торгівлі з окупантами триває вже понад місяць
Блокада торгівлі з окупантами триває вже понад місяць / Facebook Семена Семенченка

Народний депутат Семен Семенченко повідомив деталі штурму блокувальників на редуті у Кривому Торці.

Відеозапис його звернення з’явився на його сторінці у Facebook.

Редут на Кривому Торці сьогодні був розгромлений. Приїхали люди, представились, що вони СБУшники і сказали, що проводять "антитерористичну операцію"… Спершу почали перевіряти документи у людей, особи яких давно їм були відомі, після цього стали перевіряти намети і казати, щоб блокувальники віддали їм зброю,
– повідомив Семенченко.

Він зазначив, що зброя у ветеранів була зареєстрована.

Читайте також: З'явилися деталі силового розгону редуту у Кривому Торці

"Зброя була офіційно зареєстрована і її ніхто не віддав. Після цього був штурм КОРДу і СБУ. Сильно побили хлопців, за словами очевидців, найбільше били тих, хто був на фронті", – сказав нардеп.

Семенченко припустив, що затриманих ветеранів можуть повезти до Харкова чи до Києва. Він запевнив, що навіть після штурму ніхто блокади припиняти не буде.

Нардеп також повідомив, що є інформація про можливий штурм редуту "Запоріжжя", що у Бахмуті.

Нагадаємо, у понеділок, 13 березня, стало відомо, що на редуті у Кривому Торці стався штурм.

У СБУ заявили, що в рамках контрдиверсійних дій затримали 43 людей зі зброєю.

Теги: Блокада Україна Війна на Донбасі АТО Семен Семенченко
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Товар від агресора: скільки вугілля Україна купує в Росії
сьогодні, 20:00 Товар від агресора: скільки вугілля Україна купує в Росії
1760
Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
сьогодні, 19:15 Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
Яніна Ткачук 1603
Якби в Україні були такі олігархи!
сьогодні, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 3491
Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
сьогодні, 18:30 Шоу на Евровидении: язык российских СМИ – это язык войны
Євгенія Мазур 1818
8 причин, щоб пересісти на велосипед
сьогодні, 18:00 8 причин, щоб пересісти на велосипед
Юлія Девда 897
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Готівкові курси валют 28 грудня: євро та долар синхронно дорожчають
 28 грудня 2016 , 20:02
Пінчук давав гроші для фонду Трампа, – Fast Company
 22 листопада 2016 , 16:29 1
Експерт назвав головні ризики безвізу з ЄС
 14 березня , 06:58
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук