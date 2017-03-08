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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Найбільше боюся побачити російський прапор у Криму, – Різатдінова

15:51, сьогодні 741 Читать новость на русском
Ганна Різатдінова
Ганна Різатдінова / Getty Images

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова стверджує, що з Росією вона змагається давно, і розпочалося це ще задовго до анексії Криму.

Про це відома спортсменка розповіла у ефірі телеканалу "1+1".

Найбільше я боюся прилетіти до Криму та в аеропорту побачити російський прапор. Для мене це боляче, тому що з Росією ми змагаємося досить давно, ще до того, як все почалося в нашій країні. В спорті змагалися дві школи російська та українська. Тому для мене це найскладніший момент,
– зауважила Ганна Різатдінова.

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Теги: Україна Політика Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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