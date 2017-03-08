Найбільше боюся побачити російський прапор у Криму, – Різатдінова

Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова стверджує, що з Росією вона змагається давно, і розпочалося це ще задовго до анексії Криму.

Про це відома спортсменка розповіла у ефірі телеканалу "1+1".

Найбільше я боюся прилетіти до Криму та в аеропорту побачити російський прапор. Для мене це боляче, тому що з Росією ми змагаємося досить давно, ще до того, як все почалося в нашій країні. В спорті змагалися дві школи російська та українська. Тому для мене це найскладніший момент,

– зауважила Ганна Різатдінова.

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