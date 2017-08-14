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Найбільше пасажирів з України до Росії їздять потягами зі Львова

18:06, сьогодні 930 Читать новость на русском
Потяг Львів - Москва
Потяг Львів - Москва / Фото з вільних мереж

Прямуючи з України до Росії та у зворотному напрямку, найбільше пасажирів залізничного транспорту скористалися поїздом №073/074 сполученням Львів - Москва у першому півріччі 2017 року. За цей період цим поїздом державний кордон перетнули 87 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на дані ПАТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що загалом потягами з України за півроку виїхало 424,6 тисячі пасажирів, в'їхало – 434 тисячі. При цьому поїздами "Укрзалізниці" скористалися 385,6 тисячі на в'їзд і 379,8 тисячі на виїзд.

Читайте також: Новий потяг Київ – Перемишль: вже відкрили продаж квитків

Рейтинг популярності поїздів з України до Росії:

№073/074 Львів - Москва (причіпні вагони з Ковеля, Чернівців та Івано-Франківська) – 87,2 тисячі пасажирів на виїзд і 87,3 тисячі на в'їзд.

№6/5 Київ - Москва (причіпні вагони з Чернігова) – 64,2 тисячі пасажирів на виїзд і 48,6 тисячі на в'їзд.

№53/54 Київ - Санкт-Петербург (причіпні вагони з Харкова і Дніпра) – 17,6 тисячі пасажирів на виїзд і 18,1 тисячі на в'їзд.

№23/24 Одеса - Москва – 36,6 тисячі пасажирів на виїзд і 52,6 тисячі на в'їзд.

№63/64 Миколаїв - Москва (причіпні вагони з Херсона) – 45,6 тисячі пасажирів на виїзд, і 44,0 тисячі на в'їзд.

№73/74 Дніпро - Москва (причіпні вагони з Кривого Рогу) – 54,6 тисячі пасажирів на виїзд, і 62,4 тисячі на в'їзд.

№19/20 Харків - Москва (причіпні вагони з Кременчука і Сум) – 54,1 тисячі пасажирів на виїзд, і 47,6 тисячі на в'їзд.

№55/55 Хмельницький - Москва (причіпні вагони зі Жмеринки) – 25,8 тисячі пасажирів на виїзд і 19,1 тисячі на в'їзд.

Крім того, молдовськими поїздами Кишинів - Москва і Кишинів - Санкт-Петербург скористалися 44 тисячі пасажирів на виїзд і 55,8 тисячі на в'їзд.

Поїзд Львів-Москва виявився лідером із перевезення пасажирів до Росії
Поїзд Львів-Москва виявився лідером із перевезення пасажирів до Росії

Теги: Новини України Новини Росії Укрзалізниця залізниця Рейтинги Транспорт Україна – Росія Львів Москва
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