Найбільше вугілля у січні Україна купила в Росії

Міністерство енергетики та вугільної промисловості констатує, що в січні 2017 року на українські теплоелектростанції (ТЕС) було поставлено 93,5 тисяч тонн енергетичного вугілля з Росії, що склало 57,2% від загального обсягу імпортних поставок.

Про це свідчать статистичні дані міністерства, повідомляють Українські Новини.

Всього в січні було імпортовано 199,9 тисяч тонн енергетичного вугілля, з якого 93,5 тисяч тонн – з Росії; 59,1 тисяч тонн – з ПАР та 47,4 тисяч тонн – з Польщі.

Всього на ТЕС у січні було поставлено 3 032,4 тисяч тонн вугілля, з яких 1 337,1 тисяч тонн антрацитового вугілля (АШ і Т) і 1 695,4 тисяч тонн газового (Г, Д).

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