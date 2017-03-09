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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Найбільше за останні 30 років родовище нафти відкрили у США

22:26, сьогодні 427 Читать новость на русском
На Алясці відкрили величезне родовище нафти
На Алясці відкрили величезне родовище нафти / Getty images

В одному з найбільших штатів США – на Алясці – відкрили величезне родовище нафти.

Запаси з відкритих в США за останні 30 років родовища оцінюються у понад 1,2 мільярди барелів, інформує DW.

Про відкриття родовища повідомили представники іспанської нафтової компанії Repsol і її американського партнера компанії Armstrong Energy.

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На сьогодні це родовище є найбільшим з відкритих на суші на території США впродовж останніх 30 років.

За оцінками компанії, починаючи з 2021 року щоденний видобуток нафти тут може становити до 120 тисяч барелів.

Торік у листопаді стало відомо, що найбільше з усіх відомих їй родовищ нафти у США знайшли у Техасі.

Теги: США Нафта
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