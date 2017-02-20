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Найбільшим покупцем української військової продукції стала Росія, – SIPRI

15:08, сьогодні 5048 Читать новость на русском
Найбільшим партнером росіян в Україні є
Найбільшим партнером росіян в Україні є "Мотор Січ" / uamodna.com

У минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.

Про це пише видання "Главком", посилаючись на дослідження авторитетної міжнародної установи – Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Згідно з даними SIPRI, минулого року Україна експортувала до Росії продукції військового призначення на 169 мільйонів доларів.

Такі прибутки Україна не отримала навіть від Таїланду – єдиного покупця сучасних вітчизняних танків "Оплот".

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Загалом за минулий рік поставки до Росії зросли на 72%. Цей показник став вищим навіть порівняно з часами президентства Віктора Януковича.

Згідно з доповіддю, найбільшим партнером росіян в Україні є "Мотор Січ".

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Як пише видання, з цим документом журналісти зверталися до СБУ. Однак, там дали зрозуміти, що "не бачать нічого злочинного у співпраці української компанії з країною-агресором".

Теги: Україна Україна-Росія Зброя авіація дослідження
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