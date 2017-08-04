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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найбільший у світі рок-хор приїхав до Львова, щоб допомогти українським сиротам

19:12, сьогодні 143 Читать новость на русском

До Львова завітав лондонський колектив, щоб зібрати гроші на підтримку українських дітей-сиріт та дитбудинків.

Рок-хор приїхав з Англії до України за власний кошт. Музиканти збирають грошову допомогу на відкритих концертах: у гарнізонному храмі та на головній площі міста. Хористи за свої голоси отримали понад 100 тисяч гривень.

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Львів'ян розважали 65 хористів. Хоча насправді їх 26 тисяч, які розкидані по всій країні. За таку кількість музиканти потрапили до Рекорду Гіннеса. Інші два Рекорди отримали за запис диску та лідерські позиції ТОП-10 свого часу.

Коли ми почули про проблему з Росією, то зібралися в Українському домі Лондона. Там дали благодійний концерт. Тепер ми приїхали в Україну до Львова. Далі ми вирушимо збирати кошти на дитячі будинки до Козової та Тернополя,
– зазначила учасниця "Rock-Choir" Джулія Херн.

Серед англійських хористів є люди, які не вміють читати ноти та не мають голосу. Головна вимога до музикантів – вміти підняти настрій. Співають у хорі і 90-річні, і 6-річні.

Теги: Новини України Музика Волонтери Новини культури
Джерело: 24 Канал
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