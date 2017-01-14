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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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Найдивніші будівлі 2017 року: божевільні хмарочоси та LEGO-будинки

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Що тільки не вигадає людина, маючи в запасі передові технології, талант та фантазію.

Рік тільки розпочався, а вже анонсовано відкриття багатьох справді передових та незвичних архітектурних будівель.

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Портал CNN перерахував 13 найбільш очікуваних будівель, які, згідно з планами, відкриють свої двері вже цього року: від будівлі вокзалу за проектом культового архітектора Захи Хадід до Лувру Абу-Дабі в ОАЕ.

Теги: LifeStyle Фотоновини
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