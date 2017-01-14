Найдивніші будівлі 2017 року: божевільні хмарочоси та LEGO-будинки

Що тільки не вигадає людина, маючи в запасі передові технології, талант та фантазію.
Рік тільки розпочався, а вже анонсовано відкриття багатьох справді передових та незвичних архітектурних будівель.
Читайте також: Кримський КаZантип яскраво відгримів у В'єтнамі: найкращі фото та відео
Портал CNN перерахував 13 найбільш очікуваних будівель, які, згідно з планами, відкриють свої двері вже цього року: від будівлі вокзалу за проектом культового архітектора Захи Хадід до Лувру Абу-Дабі в ОАЕ.
Коментарі