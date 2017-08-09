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Найдурніша заява президента Америки, – у США відреагували на погрози Трампа Північній Кореї

19:19, сьогодні 1563 Читать новость на русском
Трамп посилив імовірність ядерної війни з КНДР
Трамп посилив імовірність ядерної війни з КНДР / KP

Президент Америки Дональд Трамп вдався до серйозних погроз у бік північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Глава Білого дому заявив, що КНДР зустрінеться з "вогнем і люттю" у випадку, якщо її розробки ядерної зброї загрожуватимуть Сполученим Штатам.

Північна Корея зреагувала на такі висловлювання миттєво, пообіцявши вдарити у відповідь балістичними ракетами в районі острова Гуам, де знаходяться військові бази США.

Різка заява Трампа лише посилила напругу в протистоянні Штатів із Північною Кореєю до наднебезпечного рівня, застерігають експерти, пише Huffington Post.

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Протягом багатьох років США намагалися завадити зростанню ядерних амбіцій Північної Кореї та її розробці ракетних технологій за допомогою санкцій, дипломатії і загрози військових дій. Але ніщо не зупиняло КНДР, йдеться у статті.

Це найдурніша та найнебезпечніша заява, яку коли-небудь робив американський президент. Це неправильно. Це збільшує ймовірність ядерної війни. І такі загрози – це не те, що повинен зробити американський президент,
– сказав Джон Меклін, головний редактор Вісника атомних дослідників (Bulletin of the Atomic Scientists).

З політичної, дипломатичної та історичної точки зору, загроза Трампа, яку він висловив зі свого гольф-клубу в штаті Нью-Джерсі, стала надзвичайним моментом і зруйнувала роки зусиль США щодо питань ядерної безпеки у світі, підхоплює думку CNN.

Для Трампа тепер існує небезпека: якщо КНДР справді вдасться до агресивних військових дій проти США, глава Білого дому негайно зазнає тиску і буде змушений відповісти, інакше його слова ризикують виявитися "порожніми", пише медіа.

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"Дональд Трамп може загнати себе у глухий кут, бо він обіцяє те, що насправді не захоче виконувати. Тому він повинен бути обережним зі своїми погрозами, тому що він муситиме, задля довіри американців, діяти згідно своїх висловлювань. Ось чому президенти настільки обережні у тому, що стосується блефу", – вважає Тімоті Нафталі, історик Нью-Йоркського університету.

До слова, раніше The Washington Post з посиланням на інформацію розвідки США повідомило, що в КНДР успішно виготовили мініатюрні ядерні боєголовки, які мають можливість встановлення всередині ракет дальньої дії.

Теги: США Дональд Трамп Новини політики Ядерна безпека КНДР Кім Чен Ин
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