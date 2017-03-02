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Найгірші і найкращі каші для вашого організму: рейтинг

06:44, сьогодні 971 Читать новость на русском
Корисні і шкідливі каші
Корисні і шкідливі каші / 24 Канал

Каша – це ідеальний гарнір і самостійна страва, яка володіє багатим набором потрібних нутрієнтів, вітамінів і мікроелементів.

Попри усі переваги такої корисної страви, деякі види круп і бобових містять в собі речовини, які негативно впливають на організм. Дуже важливо знати, які каші можна їсти без обмежень, а які ні, пише Lifehacker.

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Для позначення впливу тієї чи іншої їжі на рівень цукру в крові вчені ввели глікемічний індекс (ГІ) продуктів харчування. Чим нижче ГІ, тим більш кращий продукт для звичайної людини. Глікемічний індекс чистої глюкози дорівнює 100. У порівнянні з ним визначають ГІ всіх інших продуктів.

Глікемічний індекс:
10-40 Низький (корисний продукт)
41-70 Середній (помірний продукт)
71-100 Високий (шкідливий продукт)

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Кращі каші за глікемічним індексом:

перлова 20-30
горохова 20-30
гречана 50-55

Найгірші каші за глікемічним індексом:

рисова 50-70
манна 65-80
кукурудзяна 70-80

Вівсяна і пшоняна каші з ГІ в межах 40-65 знаходяться приблизно посередині рейтингу і можуть бути віднесені як до корисних, так і до шкідливих з точки зору ГІ.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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