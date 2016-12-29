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Наївні мрії, – військовий експерт спрогнозував результат блокади на Донбасі

19:12, сьогодні 1825 Читать новость на русском
Зона АТО
Зона АТО / Фото з відкритих джерел

Ініціатива про блокаду окупованих територій Донбасу не злякає бойовиків.

Про це генерал-лейтенант, колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський розповів в коментарі "Главреду".

"Ініціатори акції можуть сподіватися на те, що люди в ОРДЛО відчують дискомфорт через брак продуктів і інших потрібних речей, почнуть тиснути на бойовиків, а бойовики припинять обстріл. Але все це – наївні мрії, тому що головним диригентом є Путін, Росія. А вся шантрапа на Донбасі без підтримки Путіна просто розлетиться за тиждень – розбіжаться хто на терикони, хто під терикони", – переконаний військовий експерт.

При цьому Скіпальський додає, що блокаду не варто розглядати як головний удар.

Тому якщо і вдаватися до такої акції, як блокування окупованих територій, то не слід розглядати її як головний удар. Такі кроки можуть бути тільки другорядним, тактичним ударом, який може привести до дестабілізації, а не до успіху,
– висловив думку генерал СБУ.

За його словами, Росія може використовувати в своїх пропагандистських цілях блокаду Донбасу.

"До того ж, таку блокаду Україною окупованих територій Росія могла б успішно використовувати в своїх пропагандистських цілях. І хоча витрати на Донбас вельми відчутні і чутливі для Росії, у неї достатньо ресурсів. Тому не варто сподіватися, що Росія виявиться не в змозі роками утримувати бойовиків і ту частину населення, яка перебуває під їх контролем", – відзначає Скіпалській.

Читайте також: Тука про блокаду Донбасу: У цих людей в головах повний сумбур

Нагадаємо, 26 грудня бійці та ветерани батальйону "Донбас" розпочали блокаду окупованих територій. На такий крок бійці пішли після того, як терористи зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі АТО Блокада
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