Наївні мрії, – військовий експерт спрогнозував результат блокади на Донбасі

Ініціатива про блокаду окупованих територій Донбасу не злякає бойовиків.

Про це генерал-лейтенант, колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський розповів в коментарі "Главреду".



"Ініціатори акції можуть сподіватися на те, що люди в ОРДЛО відчують дискомфорт через брак продуктів і інших потрібних речей, почнуть тиснути на бойовиків, а бойовики припинять обстріл. Але все це – наївні мрії, тому що головним диригентом є Путін, Росія. А вся шантрапа на Донбасі без підтримки Путіна просто розлетиться за тиждень – розбіжаться хто на терикони, хто під терикони", – переконаний військовий експерт.

При цьому Скіпальський додає, що блокаду не варто розглядати як головний удар.

Тому якщо і вдаватися до такої акції, як блокування окупованих територій, то не слід розглядати її як головний удар. Такі кроки можуть бути тільки другорядним, тактичним ударом, який може привести до дестабілізації, а не до успіху,

– висловив думку генерал СБУ.

За його словами, Росія може використовувати в своїх пропагандистських цілях блокаду Донбасу.



"До того ж, таку блокаду Україною окупованих територій Росія могла б успішно використовувати в своїх пропагандистських цілях. І хоча витрати на Донбас вельми відчутні і чутливі для Росії, у неї достатньо ресурсів. Тому не варто сподіватися, що Росія виявиться не в змозі роками утримувати бойовиків і ту частину населення, яка перебуває під їх контролем", – відзначає Скіпалській.

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Нагадаємо, 26 грудня бійці та ветерани батальйону "Донбас" розпочали блокаду окупованих територій. На такий крок бійці пішли після того, як терористи зірвали обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".