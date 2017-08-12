Наїзд на демонстрантів у Шарлотсвіллі: що відбувається на місці трагедії

Вдень 12 серпня автомобіль на шаленій швидкості влетів у натовп протестувальників в американському місті Шарлотсвілль, що у штаті Вірджинія.

У місті вже другий день поспіль тривають акції протесту між ультраправими активістами та їхніми противниками. Через зіткнення між ними у штаті навіть оголосили надзвичайний стан.

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Вдень 12 серпня під час ходи мирних демонстрантів у натовп людей на шаленій швидкості в'їхала автівка.

Внаслідок наїзду постраждало чимало людей, проте точної їх кількості поки не називають.

На місці працює чимало бригад швидкої допомоги, поліція оточила перехрестя, де відбулось зіткнення.

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на цей інцидент, назвавши його "сумним".