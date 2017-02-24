"Найкавовіша" країна світу вперше купуватиме каву за кордоном

Через кризу виробництва кави Бразилія вперше в історії імпортуватиме напій в країну.
Про це повідомляє місцеве видання Folha de São Paulo.
Таке рішення ухвалив бразильський уряд, аби втримати ціни на напій. Адже через неврожай упродовж року кава в Бразилії здорожчала на 20%.
Бразильці планують імпортувати напій сорту робуста, виробництво якої через посуху скоротилось на вісім мільйонів мішків. Зерна закуповуватимуть у В'єтнамі, який є найбільшим виробником цього сорту кави у світі.
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