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"Найкавовіша" країна світу вперше купуватиме каву за кордоном

09:28, сьогодні 373 Читать новость на русском
Кавова криза в Бразилії
Кавова криза в Бразилії / coffeetime.in.ua

Через кризу виробництва кави Бразилія вперше в історії імпортуватиме напій в країну.

Про це повідомляє місцеве видання Folha de São Paulo.

Таке рішення ухвалив бразильський уряд, аби втримати ціни на напій. Адже через неврожай упродовж року кава в Бразилії здорожчала на 20%.

Бразильці планують імпортувати напій сорту робуста, виробництво якої через посуху скоротилось на вісім мільйонів мішків. Зерна закуповуватимуть у В'єтнамі, який є найбільшим виробником цього сорту кави у світі.

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Теги: Бразилія
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