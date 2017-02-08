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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Найкращі автомобілі визначили в рамках акції "Автомобіль року в Україні 2017"

Нова тема 18:50, 7 лютого 96 Читать новость на русском

"Автомобіль року в Україні 2017" визначили у Києві в рамках 16-го Всеукраїнського рейтингу. За перемогу змагалися 49 новинок ринку у 14-ти номінаціях.

Найкращі авто обирали як професійні журналісти, так звичайні українці віддавши свій голос на спеціальному сайті – autoroku.ua. В результаті першу сходинку у рейтингу посів Renault MegAne, а серед кросоверів Kia SportAge.

"Нам приємна ця перемога. Ми очікували більш-менш такого результату як мінімум в сегменті кросоверів. Нам приємно, що сьогоднішня нагорода підтвердила переваги автолюбителів всієї України", – сказав заступник гендиректора "Фалькон-Авто" Олег Макарчук.

"Ми знали, що пройшли до другого туру – ми представляли на аеродром "Чайка" два автомобіля – це Рено Меган і Рено Каптюр, але те, що хтось із них переможе – повний сюрприз", – зазначила голова правління "Рено Україна" Яна Міненко.

А під час панельної дискусії фахівці говорили про розвиток українського авторинку, а саме – майбутнє електромобілів, ввезення вживаних машин з Євросоюзу та перспективу запровадження технічного огляду. Головним організатором акції "Автомобіль року в Україні 2017" виступила "АвтоМедіаГруп".

"Деякі питання, які сьогодні піднімалися, вимагають більш детального глибокого обговорення. Ми будемо займатися цим і далі, але сьогодні вже було видно, що це не просто розмова ні про що. Це був дійсно потрібний діалог, який матиме наслідки обов'язково", – зауважив заступник гендиректора ''АвтоМедіаГруп'' Віталій Новак.

За словами організаторів, вони вже розпочали збирати заявки на визначення кращих авто в рамках наступного Всеукраїнського рейтингу.

Новини за 7 лютого
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