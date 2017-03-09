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Найкращі браузери для анонімного серфінгу

17:04, сьогодні 202 Читать новость на русском
Анонімні браузери
Анонімні браузери / speedtest.pl

Навіть найкращі браузери все одно зберігають дані про своїх користувачів. Веб-переглядачі аналізують, що ти шукаєi та що дивишся і створюють певне досьє на кожного користувача.

Ця інформація дуже важлива для рекламних кампаній, адже оголошення вони підбирають по вашим запитам у пошуковику. Дехто вважає це абсолютно нормальним та навіть позитивним явищем.

Однак для людей, які думають інакше, були створені анонімні браузери.

Tor Browser

Найвідоміший та один із найпопулярніший анонімних браузерів. Принцип його роботи базується на тому, щоб вас неможливо було ідентифікувати під час сидіння в Інтернеті. До прикладу при визначенні місця знаходження ви можете перебувати в Африці.

Браузер абсолютно безкоштовний та його дуже легко встановити. Він підтримується на Windows, Mac та Linux.

Epic Browser

В основі цього браузеру лежить система із набором різноманітних розширень та налаштувань. Сааме за допомогою них вас важко ідентифікувати.

Загалом, ви можете вручну настроїти свій улюблений звичайний браузер, однак набагато зручніше, коли все і одразу.

Веб-переглядач доступний на Windows та Mac. Версії для Linux поки що немає.

via GIPHY

SRWare Iron

Дизайн цього браузеру дуже схожий до звичного нам Chrome, адже він заснований на коді, який служив стартовим майданчиком і для браузера від компанії Google. Однак у SRWare Iron відсутній ідентифікатор користувача.

В цьому браузері чудово працюють усі розширення для Chrome. Тому при анонімному серфінгу ви можете користуватись улюбленими інструментами. Цей браузер доступний для Windows, Mac, Linux та Android.

Comodo IceDragon

Це спеціальна версія браузеру Firefox. Як і в оригінальній версії, цей веб-переглядач дуже зручний у користуванні. Він не вибагливий та дуже швидкий, однак він більш захищений від загроз.

У ньому міститься ціла система сканерів посилань та фільтрів, які захищають комп'ютер від підозрілих сайтів. Також спеціальні інструемнти не допускають витоку персональної інформації.

Браузер можна встановити на комп'ютери із Windows, Mac та Linux.

Теги: LifeStyle Інтернет
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