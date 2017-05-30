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Найкращі додатки для 7-хвилинних тренувань, які замінять заняття в залі

10:12, сьогодні 425 Читать новость на русском
Додатки для коротких тренувань
Додатки для коротких тренувань / pexels.com

Багато з нас часто відмовляються від регулярних тренувань через постійну нестачу часу.

Однак, аби тримати своє тіло в тонусі, достатньо лише 7 хвилин в день для тренування. Сайт"24"зібрав найпопулярніші додатки, з якими ви всигатимете усе. В тому числі і заняття спортом.

Австралійська фітнес-блогер створила додаток Sweat Summer Sweat Series. Вона розробила серію відео-тренувань, які спрямовані на досягнення чудового тіла. У неї є все: і стрибки, і присідання, і планки. Єдина умова – займатись щодня по 7 хвилин 4 тижні підряд і тоді можна побачити результат.

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Додаток 7 Minute Workout, який створив Кріс Джордон – директор відділу спортивної фізіології інституту Johnson & Johnson. Він стверджує, що висока інтенсивність інтервальних тренувань дає ті ж результати, що і тривале тренування на витривалість. В додатку на вибір є 72 вправи і 22 додаткові тренування, в які ви самі можете вносити "правки".

У додатку Seven, на відміну від попередніх, дією керують намальовані спортсмени. Тут, як в будь-якій комп'ютерній грі, у вас є три життя – кожнt позначається сердечком. Ви можете пропустити 3 дні тренувань і втратити усі життя – тоді весь прогрес зітреться, а гра буде закінчена.

Щоб її "пройти", потрібно тренуватися протягом семи місяців – тоді ви і отримаєте підтягнуту фігуру, переконують розробники. Ще тут можна "кинути" виклик друзям і стежити за їх успіхами.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 канал
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