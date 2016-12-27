Найкращі мобільні додатки, які здатні покращити ваше здоров'я

З приходом кожного Нового року ми вкотре обіцяємо собі почати нове життя – записатися у спортзал, вранці робити зарядку, пити по два літри води.

Та чомусь всі ці списки губляться, обіцянки забуваються, а на зміну їм приходять відмовки, чому цього разу не вийшло.

Тому цього року усі плани стосовно покращення нашого здоров’я, пропонуємо об’єднати з мобільними додатками, аби вони відслідковували наші результати і мотивували далі працювати над собою.

7 хвилин вправ



Почнемо з ранкової гімнастики. У нас часто не вистачає фантазії на цікаві рухи, тому розминка надто швидко обридає.

Передайте цю роботу додатку "7 хвилин вправ". Кожне тренування складається з 12 вправ по 30 секунд, і не займе більше семи хвилин вашого часу, до того ж для їхнього виконання вам не потрібен жоден інвентар.

Розробники запевняють навіть такої короткої розминки достатньо, аби покращити ваше здоров’я.

Runkeeper



Якщо ж ви надаєте перевагу ранковим пробіжкам, то вашим незмінним компаньйоном стане додаток Runkeeper. Він намалює ваш маршрут, підрахує час бігу та кількість спалених калорій.

До того ж тут ви можете слідкувати за досягненням своїх друзів, що стане ще однією мотивацією.

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Water drink reminder



Позаймались, час випити води, тим більше, що це один з головних складників здорового способу життя. Спробуйте додаток Water drink reminder – він ідеальний, для тих, хто хоче більше пити але постійно забуває. Вводьте у програму, скільки якого напою випили, і якщо додаток надалі не отримуватиме нової інформації, то невдоволено пробулькоче.

А якщо вам цікаво, які напої краще поповнюють водний баланс – випробуйте додаток Water balance. Прослідкуйте, як вплине на цей рівень стакан води і, до прикладу, кава.

Eye care exercises



Йдемо далі, ви приходите в офіс і на кілька годин сідаєте перед монітором. Пора подбати й про очі. Додаток Eye care exercises розробили офтальмологи – таким чином, аби він пристосовувався до вашого зору, віку та наявних хвороб.

Для початку вам запропонують пройти кілька тестів – перевірити зір на гостроту, відчуття кольору, та дефект форми кришталика. Віртуальні лабіринти, кліпання, слідкування за качкою тренують м’язи ока, позбавляють ефекту сухості і синдрому лінивого ока.

Sleep time

Якщо ранкове прокидання для вас це щоденні тортури, поекспериментуйте з додатком Sleep time. Протягом ночі він аналізуватиме ваші цикли сну, вимірюватиме серцевий ритм і пробудить, коли ви будете у фазі неглибокого сну.

Крім того програма містить 20 будильників. Підбирайте найприємніші для вас мелодії і нехай ранок нарешті стане добрим.





Існують додатки, які борються із хропінням й такі, що відганятимуть від вас комарів. Досліджуйте та підбирайте для себе ті аплікації, які повністю задовільнять ваші індивідуальні потреби. І нехай при цьому вас не відволікають думки про пошук вайфаю чи слабкий сигнал. З високошвидкісним 3G-інтернетом від Київстар слідкувати за своїм зборов'ям стане легко корисною звичкою.