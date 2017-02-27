Найкращі моменти "Оскар-2017" в гіфках

Сьогодні вночі, 27 лютого, відбулась 89 церемонія нагородження головної кінопремії Голлівуду.

"Оскар" щороку – це просто джерело різних мемів та незручних моментів. Цей рік винятком не став.

Окрім того, що фільму "ЛаЛа Ленд" помилково вручили нагороду за кращий фільм, то зі стелі постійно падали цукерки чи, наприклад, до зали впустили іноземних туристів.

Ми зібрали найцікавіші гіфки цьогорічної церемонії "Оскар". Насолоджуйтесь накращими моментами разом з нами.

Текстову трансляцію церемонії 24 Каналу пожна подивитись за посиланням.