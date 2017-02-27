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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Найкращі моменти "Оскар-2017" в гіфках

16:18, сьогодні 905 Читать новость на русском
Церемонія нагородження
Церемонія нагородження "Оскар-2017" / v.img.com.ua/

Сьогодні вночі, 27 лютого, відбулась 89 церемонія нагородження головної кінопремії Голлівуду.

"Оскар" щороку – це просто джерело різних мемів та незручних моментів. Цей рік винятком не став.

Окрім того, що фільму "ЛаЛа Ленд" помилково вручили нагороду за кращий фільм, то зі стелі постійно падали цукерки чи, наприклад, до зали впустили іноземних туристів.

Ми зібрали найцікавіші гіфки цьогорічної церемонії "Оскар". Насолоджуйтесь накращими моментами разом з нами.

Текстову трансляцію церемонії 24 Каналу пожна подивитись за посиланням.

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Теги: LifeStyle Оскар Оскар-2017
Джерело: 24 Канал
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